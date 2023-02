Selveri heategu jõudis sünnitusosakonda

Paide Selveri juhataja Kristi Nõmm ütles, et kampaaniaga «Koos on kergem» kogunes tänavu Järvamaa haigla heaks 2130 eurot. «Heateo eest tuleb ennekõike tänada meie ostjaid ja koostööpartnereid, kes on kampaaniale oma õla alla pannud,» märkis­ ta.

Koostööpartneritest toetavad ettevõtmist Orkla, Colgate, Tartu Mill ja teised firmad, mille toodete ostudelt kogunes toetus­raha. Ostjad said heateoks osta kassade juurest spetsiaalseid šokolaade ja helkureid. Samuti on aasta ringi Selveris annetuskast, kuhu inimesed oma sente ja eurosid poetavad.

Kampaaina kestis Selveris eelmise aasta 22. novembrist aasta lõpuni. Nõmme ütlust mööda teavad ostjad kampaaniat hästi ja erilist usaldust tekitab just tõsiasi, et kogunev raha jääb kohapealse kogukonna sünnitajate ja laste hüvanguks.

Seekord oli taaskohtumine seda soojem, et sümboolne roosa karu koos rahakaardiga jõudis sünnitusosakonda kohapeale. Toetusraha on haigla olenevalt aastast ja vajadusest jaganudki sünnitus- ja lasteosakonna vahel.

Ämmaemandusjuht Aiki Mäekivi ütles, et selle raha lisab osakond uue vastsündinute jälgimislaua ostu summasse. «Kallis seade maksab 15 000 kuni 16 000 eurot. Oleme seda summat juba pikka aega kogunud, kuid nüüd on teada, et raha on koos ning uue erakorralise meditsiini osakonna avamisega peaks seade haiglasse jõudma,» lausus ta.