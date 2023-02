Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Kolmapäeva hommikul kogunes SA Järvamaa nõukogu arutama, kes saab 23. veebruaril Türi kultuurikeskuses Eesti Vabariigi 105. aastapäeva kontsertaktusel maakonna suurima tunnustuse – Järvamaa vapimärgi. Nõukogu otsustas, et selle pälvib Järva tarbijate ühistu juhatuse esimees Tõnu Uibopuu. SA Järvamaa nõukogu esimees ja Järvamaa omavalitsuste liidu juhatuse esimees Toomas Tammik sõnas, et Uibopuu kohta on mõneti raske isegi midagi öelda, sest teda tunneb iga järvalane. Tammik tõi siiski esile, et kuigi Uibopuu on ettevõtja, pole tema juhitav Järva tarbijate ühistu Järvamaal tegutsedes lähtunud üksnes kasumi teenimisest.

* Paide linna lasteaedade basseinid, mis kulude kokkuhoiu eesmärgil läinud aasta detsembri alguses ajutiselt suleti ja veest tühjaks lasti, hakkavad peagi tööle. Otsa teeb lahti Tarbja lasteaed-kool, mille bassein ootab esimesi suplejaid kõige varem sel reedel. Teised lasteaiad alustavad ettevalmistusi basseinide avamiseks 1. märtsist.

* Kümme-viisteist aastat tagasi oli noorsootöö ja noortekeskuste õitseaeg. Europrojektide abil arenesid noortekeskused jõudsalt: soetati inventari, remonditi ruume, avati uusi keskusi, noortetube. Aeg on aga mööda läinud ning tollal hangitud nüüdisaegne inventar ja digi­vahendid on väsinud, noorte vajadused muutunud ja raske on leida töötajaid.

* Mis on ühist Eduard Vildel, Anton Hansen Tammsaarel ja Lauri Läänemetsal? Nad kõik on või olid sotsiaaldemokraatliku maailmavaatega. Kui Vilde ajas tuliselt sotsiaaldemokraatiat üle saja aasta tagasi, siis teeb Läänemets seda praegu. Tammsaarega seob poliitikut aga ka Järvamaa taust. Läänemetsa kauged esivanemad on pärit Valgma külast, kes Lääne-Virumaa kaudu Tallinna asusid. Riigikokku kandideerib lennukate mõtetega mees Eesti siseministri, Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehe ja Järvamaa patrioodina.

* Teisipäeval avas legendaarne Türi Burger uksed uues kohas. Senise nurgapealse luugimüügi asemel tervitab ostjaid valgusküllane ja moodsa sisustusega hamburgerikohvik, kus saab einestada nii kohapeal kui ka toitu kaasa osta.