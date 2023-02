Taristuettevõtte Verston tegevjuhina asus tööle Tarvi Kliimask.

2010. aastal tegevust alustanud Verston on kasvanud Eesti üheks suuremaks teedeehituse ja korrashoiu täisteenust pakkuvaks ettevõtteks, mis panustab ehitusvaldkonna arengusse, kaasajastamisse ning efektiivsuse suurendamisse. Ettevõte vastutab teede korrashoiu eest viies Eesti piirkonnas, kus riigimaanteede kogupikkus on rohkem kui 5500 kilomeetrit. See teeb Verstonist Eesti suurima teehooldaja. Verston on koos partneritega ehitanud mitu riigile olulist objekti, näiteks Reidi tee Tallinnas, Tartu maantee Kose-Võõbu ja Võõbu-Mäo neljarealise lõigu, Kommunismiohvrite Memoriaali taristu ning Tallinna ja Ämari lennujaama laiendused. 2022. aastal andis ettevõte tööd kokku ligi 330 inimesele. Omas tegevusvaldkonnas on ta esimene ehitusettevõte, kes liitus Rohetiigriga.