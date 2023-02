Kalakaitsjad lõid Järvamaal pättõngitsejatele vasturinde

Vabatahtliku Kalakaitse piirkonnajuht Rait Kikkamägi selgitas, et Järvamaal toimetab vabatahtlik Kalakaitse Järvamaal juba teist aastat. „Vabatahtlike on kümne ringis ja enamus neist on ka erinevate Järvamaa kalastusklubide liikmed,” avaldas ta. „Seetõttu on neile eriti hingelähedane, et nende kodujõgedes toimuks kõik eetiliselt ja eelkõige ka seaduslikult. 2022. aasta hooaeg oli Järvamaa jaoks väga rahulik, kuna lihtsalt loodus mängis oma vingerpussi hoides veetasemed väga madalad. Siiski tuli keeluajal nii mõnelegi härrale hoiatus teha ja seadusega kurssi viia.”