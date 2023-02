Kummardus emakeelele: Paides tuleb piiblimaraton

Johannese evangeelium on jagatud kahekümne üheks peatükiks ning seda hakkavad ette lugema sama palju inimesi. "Huvi lugemise vastu on väga suur. Evangeeliumi loevad ette 21 inimest nii meie kogudusest kui ka teistest konfessioonidest," selgitas Tšumakov.

Kiriku koguduse juhatuse esimees Aivar-Joel Rikk ütles, et Johannese evangeelium sai ettelugemiseks valitud seetõttu, et see on inimestele kõige lihtsamini arusaadav. "Selles on ka kõige vähem süngeid toone," ütles Rikk.