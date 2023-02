FOTO ⟩ Valimisteks valmistuvad ka valimiskomisjonid

Paide linnasekretär Leemet Paulson, kes korraldab valimisi Paide linnas, ütles, et praegu käib valimiskomisjonidel aktiivne ettevalmistus ning liikmete koolitamine. Paide linnas tegeleb valimistega üle kolmekümne inimese. Hääletada saab seitsmes erinevas kohas - Paide linnas on kolm punkti, lisaks punkt Sargveres, Annas, Roosna-Allikul ja Viisus, mis on jagatud neljaks jaoskonnaks.