Paljudele võib tulla üllatusena, et ka suitsu- ja vingugaasianduril on oma eluiga. Nii on levinud eksiarvamus, et selle elutähtsa seadme puhul piisab, kui vahetad vajadusel patareisid ja kõik on korras. Kuidas saada siiski aru, et andur tuleb välja vahetada?