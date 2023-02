Ministeerium: punamonumentide lammutamine kodusid ei ohusta

"Meedias on kõlanud mitmed valeväited seoses kolmapäeval riigikogult heakskiidu saanud ehitusseadustiku muudatustega, mille eesmärk on lõpetada punamonumentide ajastu Eesti avalikus ruumis. Räägitakse nii inimeste kodude lammutamisest kui ka järjekordsest salastatud komisjonist. Need ja mitmed teised väited ei vasta tõele ning külvavad vaid asjatut hirmu," edastab justiitsministeerium.