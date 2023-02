Võrkpalliklubi naised käisid naabritele konkurentsi pakkumas

Võrkpalliklubi treener Piret Reinfeld ütles, et Sürgaverre võistlema läksid naised sel hooajal esmakordselt. "Turniiri ajalugu ulatub seal meestel mitmekümne aasta taha, kuid naiskonnad on pundis olnud viimasel 12 aastal," lausus ta.

Reinfeld märkis, et Paide naised said peakorraldajalt Arne Miilenilt esmakordselt turniirile kutse. Varasemalt oli turniir rohkem Viljandimaa põhine, kuid neil on naiskondi vähemaks jäänud ning seetõttu otsustati konkurente lähinaabrusest kutsuda.