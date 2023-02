Vapper mees tormas sõja puhkedes koheselt ukrainlastele appi

Tänavused kangelased Madis, Romet, Harry, Kersti, Janno, Liis, Meelis, Ahti, Algis ja Maria on pärit Eesti erinevaist paigust. Nad on inimesed, kes on korda saatnud imetlust väärivaid erilisi tegusid. Olgu nad siis elupäästjad, nõrgemate toetajad, külasädemed või sooja südamega tublid abistajad, kes ei kõhkle, kui näevad, et nende võimuses on midagi paremaks muuta. Üks on kindel - nad on inimesed, kes seavad teiste heaolu enda omast ettepoole. Üks tunnustatu, Meelis Välimäe on tõeline Eesti patrioot, kes ei ütle kunagi ühelegi abivajajale ei ja vajadusel lausa tormab sündmuste keerisesse. Mees hoolitseb selle eest, et kõigil oleks turvaline elada ja panustab ka kohalikku kogukonda.