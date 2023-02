Jänese autoriks olid paidelastele juba tuttavad Margus ja Mirko Rohjärv, kes on vahvaid lumekujusid varemgi korduvalt meisterdanud nii Paides kui Väätsa lumememmede paraadil.

Margus Rohtjärv ütles, et mõte tekkis tal juba aasta alguses, kui räägiti peatselt saabuvast jänese aastast. "Teadsin siis kohe, et kui eelmisel aastal tegime majade juurest kokkulükatud lumest tiigri, siis seekord saab see olema jänes," lausus ta.