Selgusid Paide linna aastapreemiate nominendid ja laureaadid

Kultuuripreemia omistab linn Järvamaa keskraamatukogu direktorile Jane Kiristajale panuse eest Paide kultuurielu edendamisse. Kiristaja on töötanud keskraamatukogus seitse aastat. Raamatukogust on selle aja jooksul saanud elukestva õppe keskus. Tema eestvedamisel on tõusnud lugejate arv ning on panustatud senisest rohkem laste lugemisharjumuste kujundamisse. Keskraamatukogu korraldas raamatukogude aasta läbiviimist maakonnas ning suvisel keskväljakul raamatuala ning kohtumis- ja lauamängude õhtuid. "Võttis tummaks," vastas Jane Kiristaja ajakirjaniku õnnesoovide peale. Kuuldes, et teda esitasid preemiale raamatukogu ja kunstikool koos, oli Kiristaja selle peale väga rõõmus. "Olen ise aktiivne kandidaatide esitaja, nüüd pandi minu pärast pead kokku ja see on nii tore!" Jane Kiristaja rõhutas, et raamatukogu hea käekäigu eest on seisnud kogu meeskond."Eelmise aasta raamatukogude aasta nõudis väga palju lisatööd," tõdes ta. Uusi lugejaid on Kiristaja hinnangul toonud juurde mitu asja. "Meil on suurepärane meeskond, kellega oleme saanud raamatukogule senisest enam tähelepanu. Lisaks, tõesti, oleme rohkem panustanud laste lugemisharjumuste parandamisse ning tegutseme aktiivselt sotsiaalmeedias. See kõik aitab lugejate arvu suurendada," usub Kiristaja.