Päästeamet tunnustab Kesk-Eesti mehi aumärgiga

„Päästeameti missioon on ennetada õnnetusi, valmistuda kriisideks ning hoida inimeste elu, vara ja keskkonda. Oleme võtnud eesmärgiks tõsta 2025. aastaks igaühe kaasabil ohutuse Põhjamaade tasemele ja suurendada meie kriisivalmidust. 105 päästeteenistuse aumärgi saajat on omamoodi kinnitus, et heade koostööpartnerite toel on Päästeameti jaoks see eesmärk igati realistlik. Aumärgi saajad on eeskujuks oma kolleegidele nii siseturvalisuse valdkonnas, aga ka ühiskonnas laiemalt ja tõestuseks, et hädasolijatele on abi kiire ja professionaalne,“ ütles siseminister Lauri Läänemets.