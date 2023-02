MUREKOHT ⟩ Lapsevanemad ostavad võsukestele ise tubakatooteid

Kesk-Eestit on üldiselt peetud väga turvaliseks elupaigaks ning Paide piirkonnagrupi juhi Priit Söördi sõnutsi on selline trend jätkunud ka aastal 2022. Võrreldes eelmiste aastatega on näiteks vähenenud lähisuhtevägivalla väljakutsed ning umbes samale tasemele on jäänud liiklussüüteod.