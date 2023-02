Liitlassõdurid tähistasid 24. veebruarit talisupluse ja tünnisaunaga

Ise kolm aastat tagasi jõulude ajal talisuplemisega tegeleva hakanud Hiiemäe selgitas, et pingviinide paraadi korraldavad nad Paides kolmandat aastat. “Algne idee tuli Tartu meestelt, seal peaks neil juba kümnes korraldusaasta jooksma, ja leidsin, et kaua ma ikka suurlinna vahet jooksen,” sõnas ta. “Leidsin, et ka Paides saab paraadi korraldada. Ja saabki, sest huvilisi ju on!”