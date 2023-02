Tänavune vastlapäev soosis õues toimuvaid tegevusi igati, sest paaril viimasel aastal on sellel päeval lund õues nappinud ja seetõttu on ka vastlaliud tegemata jäänud. Tänavu lume vähesuse üle Eestis kurta ei saanud, sest arvestatav lumekogus on maas pea kõikjal Eestis.