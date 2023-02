Elukutseline vabatahtlik Annika Alt: aitamine on saanud osaks minust

Vabatahtlik seltsiline Annika Alt (paremal) on abiks ka Ukraina pereemale Tetjanale, kellele ta õpetab ka eesti keelt.

Annika Alt on üle paarkümne aasta alates hetkest, kui ta perega Tallinnast Türile kolis, käinud abistamas Türi kandi eakaid. Seda vabatahtlikuna. Praegu on ta vabatahtlik seltsiline kahele auväärsele vanadaamile, kellel mõlemal on vanust üle 90. Nad kohtuvad kolmekesi enamasti teisipäeviti ühe proua kodus, joovad seal mõne tunni kohvi ja veedavad aega päevakajaliste teemade üle arutledes.