Türi naine poseerib pealinnas vaateaknal

Sellel puhul on ka Tallinna vanalinnas asuva Kaarmanni käsitöökaupluse traditsiooniline aknanäitus veebruaris pühendatud kihelkondade rahvarõivastele. Aknal seisvad mannekeenid on saanud selga Eesti kihelkondade rõivakomplektid. Kui ühel aknal on esitletud Rakvere kihelkonna naise ja lapse rõivakomplekti, siis teisel aknal kannab mannekeen värvikirevat Muhu kihelkonna naise rõivakomplekti. Talle pakub seltsi teine mannekeen, kel on üll Türi kihelkonna naise rõivad.