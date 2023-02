Aili Avi ütles naerdes, et maainimesele kohaselt oli ta tähtsal vastuvõtul koos poja Mats Arturiga kohal esimeste seas, kui külalistele alles vaipa lahti rulliti. See polnud aga tal sel päeval ainus kord mööda punast vaipa kõndida, sest kui Avi õhtul teenetemärgiga koju jõudis, oli abikaasa toas oleva vaiba õue ukse ette viinud. «Oli tore üllatus, aga norisin meest, et kui vaip juba sedasi õue on toodud, oleks võinud ka orkestri Türi mängima palgata,» lausus ta.