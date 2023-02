Autoralli Eesti meistrivõistlused jätkuvad eeloleval nädalavahetusel Lätis

Koos Läti meistrivõistluste erinevates klassides osalejatega stardib 11. Rally Alūksnele kokku 97 võistluspaari. Võistluse stardirivi avavad möödunud aastased Eesti absoluutarvestuse ja EMV2 klassi meistrid Gregor Jeets / Timo Taniel (Škoda Fabia Rally2 evo). Eestlaste järel saavad stardi kodupubliku lemmikud Mārtiņš Sesks / Renārs Francis, kelle võistlusautoks on Škoda Fabia R4. Eestlastest toovad veel Lätis starti R5 auto Kaspar Kasari / Rainis Raidma, kellele on see teiseks stardiks nende uue Škoda Fabia R5 võistlusautoga. Viiendana saavad Alūksnes rajale kaks nädalat tagasi Läti meistrivõistluste avaetapi, Sarma ralli võitnud Timmu Kõrge / Arro Vahtra (Mitsubishi Lancer Evo X).