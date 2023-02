Vallavalitsuse spetsialistide read täienesid otse koolipingist tulnud noore inimesega

Türi Vallavalitsus kuulutas 9. jaanuaril välja konkursi sotsiaaltöötaja leidmiseks, sooviavaldusi ametikohale sai esitada 23. jaanuarini ja neid laekus viielt inimeselt. Ametikoha valimiseks vallavanema käskkirja moodustatud komisjon valis sotsiaaltööspetsialisti ametikohale kõige sobivamaks Pilleriin Mandle. Komisjoni esimees Triin Pärna sõnutsi rääkis Pilleriini kasuks nii see, et ta on omandamas erialast kõrgharidust kui seegi, et ta on valmis panustama kodukohta.