Türi vallavanem Kati Nõlvak: sõnad võivad nii innustada kui ka haiget teha

Viimastel aastatel oleme silmitsi seisnud koroonapandeemiaga, energiakriisiga, aasta tagasi näitas meie naaberriik Venemaa rünnates Ukrainat, oma tõelist palet. Meile tuletati valusalt meelde kui oluline on vaba riik, kui oluline on usk meie kodumaasse, kui oluline on üksteist hoida. Ukraina võitleb täna meie kõigi vabaduse eest ja meie kohus on aidata neil seda võitlust pidada.

Vabadusi on mitmeid. Ühes demokraatlikus vabas riigis on äärmiselt olulisel kohal sõna- ja arvamusvabadus. Ka jumala kirjades tuuakse välja, et sõna võib olla tugevam kui mõõk. Sõnad võivad innustada, meid motiveerida, sõnad võivad väljendada tänutunnet, toetust ja tunnustust. Sõnad võivad teha ka haiget, külvata viha, pettust, hajutada tähelepanu. Sõna võib liita ja lahutada.

Demokraatlikus riigis on sõna- ja arvamusvabadus. Demokraatlikus riigis valib rahvas oma esindajad nii kohaliku omavalitsuse volikokku kui ka riigikokku. Ma väga loodan, et need inimesed, kes juba on rahva mandaadi saanud ja ka need, kes alles soovivad valituks saada, kasutavad oma sõnu inimeste liitmiseks, mitte lahutamiseks. Ma loodan, et sõnu kasutatakse konstruktiivseks kritiseerimiseks, mitte vaenu õhutamiseks ja ma loodan, et võimul olijatel on ka tarkust konstruktiivset kriitikat vastu võtta.