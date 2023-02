Kannike ja Sookure hakkasid sõpradeks

Nädala alguses tulid Paidesse Sookure lasteaiale külla Tartu Kannikese lasteaia direktor Ülle Västrik, õppealajuhataja Helina Muruaas ja majandusjuhataja Erika Mühlberg. Lasteaednikud naljatasid, et käivad sel viisil teistes lasteaedades töövarjudeks.

Västriku selgitusel tõi Tartu lasteaia töötajaid Paidesse soov näha, kuidas tegutsevad lasteaiad mujal Eestis. «Töötajate vahetusi oleme teinud ka teiste lasteaedadega, sest paraku kipume kõik sageli mõtlema, et seal, kus meid ei ole, on parem,» lausus ta. «Kui aga mujal ringi käia ja näha, kuidas lood on, osatakse paremini väärtustada seda, mis endal on, võtta külaskäikudelt kaasa väärt mõtteid, kuidas teha midagi uutmoodi.»

Laste ja rühmade arvult on need kaks lasteaeda üsna ühesugused, kuid majade poolest siiski erinevad.

Olles Sookure lasteaiale tiiru peale teinud, märkis Helina Muruaas, et neile jõudis sisse pugeda isegi väike kadeduseuss, aga heas mõttes. Eriti meeldis neile lasteaia keldriosa, mis on ehitatud erialaklassideks ja annavad lasteaiale lisaväärtust. «Meil on kelder samuti olemas, kuid mitte selliselt kasutuses,» märkis ta.

Kogu mulje Sookure lasteaiast oli Muruaasa hinnangul väga hea. «Meile meeldis, et on palju ruumi, rõõmsaid värve, põnev planeering ja sisukad klassiruumid,» lausus ta. «Ka õueala on vahvalt mänguline ja atraktsiooniderohke.»