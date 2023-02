Superkarikafinaalis laulab hümni eurolaulik

Janek osales hiljuti Eesti Laulu võistlusel, kus ta pääses oma looga “House Of Glass” finaali ning saavutas seal viienda koha. Muusikalise hariduse on ta saanud Inglismaal, kus elab ja töötab ka praegu. Janek osales 2012. aastal saates Eesti otsib superstaari, kus teenis kuuenda koha.

Hümni suure publiku ees esitamine on Janeki jaoks esmakordne. “Ma arvan, et Eesti hümn on üks ilusamaid maailmas ja mul on suur au seda laulda. Elades juba pikemat aega välismaal, on mul Eesti vastu tugevad tunded ning hümni laulmine lubab mul ennast ausalt väljendada ja näidata, kui väga ma enda kodumaad armastan,” rääkis Janek.