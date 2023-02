Võrkpalliklubi kutsus üle Eesti pallureid sünnipäevale

Paide võrkpalliklubi juht Piret Reinfeld ütles, et nende aastatega on turniir juba sedavõrd palju tuntust kogunud, et esimesed osaleda soovijad hakkasid talle mullu detsembris helistama. "Palusin kõigil reklaami jälgida, et kui turniiri välja kuulutan, kohe kiirelt tegutsetaks. Elu on näidanud, et kohad täituvad kiiresti. Üle 20 võistkonna ei saa me kahjuks Paide E-Piima spordihalli suurust arvestades vastu võtta, et ära mahtuda. Ja erinevatesse võimlatesse laiali ma turniiri ka enam viia ei tahaks," selgitas ta.