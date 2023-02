Naised panid kontsad alla ja nautisid tantsides oma keha

Töötuba korraldanud türilane Kristiina Vaks ütles, et pärast esimest töötuba hakkas teave Heels treeningu kohta rohkem levima ja osalejaid tuli üllatuslikult veel Pärnust, Põltsamallt, Paidest, Väätsalt, aga ka Türilt. "Eks iga asi reklaamibki end ise ja parim tunnustus treenerile on osalejate rahulolu ja selle pinnalt hea sõna edasi kandumine," sõnas ta.

Vaksi sõnul oli end kirja pannud isegi rohkem tulijaid, kuid haigus murdis mõned maha ning pühapäeval oli kohal 13 naist. "Olen alati öelnud, et eelnev tantsuoskus pole oluline ja ega ma tegelikult kellelegi vägisi kontsi alla pane. Kes tunneb end mugavamalt tossudes või paljajalu tantsides, siis see on täiesti lubatud," märkis ta.