Fairmusi nädala albumisoovitused: Erki Pärnoja, Joel Remmel ja Kelli Uustani

Tutvume Erki Pärnoja teosega „Jäljed“, Joel Remmeli hinge puudutava albumiga "Vaimustav Looja" ning Kelli Uustani kolmanda autoriplaadiga „Hinge tõmme“. Kõik albumid on hetkel eksklusiivselt kuulamiseks vaid Fairmusis.

Erki Pärnoja “Jäljed”

Erki Pärnoja on peamiselt tuntud kui Ewert & The Two Dragonsi peamine laulukirjutaja. Ent mehe tõeline kirg ehk elektrikitarr ning kõik see, mida kuuekeelse pilliga teha annab, väljendub eriti ilmekalt Pärnoja sooloalbumitel. Koostöös fotograaf Kaupo Kikasega tõi Erki välja audiovisuaalse suurvormi „Jäljed”, mille oluliseks osaks on samanimeline uus plaat.

Erki sõnutsi on “Jäljed” tema muusikuteel märgilise tähendusega, sest on tema esimene teos bändile ning orkestrile. Kuigi albumi idee ja tõuke algse materjali loomiseks sai mees koroonaaegsest isolatsioonist, kujunes “Jälgedest” mahukas ettevõtmine, millesse on panustanud rohkem muusikuid kui tema varasematel albumitel.

Lisaks on Fairmusis saadaval ka ülejäänud Erki Pärnoja kataloog: “Elajannad”, “Leva”, “Himmelbjerget”, “Anima Mea”, “Saja Lugu” ning “Volga: Six Pieces for Piano”.

Joel Remmel “Vaimustav looja”