Kalle Grünthal pääses protseduuriliste küsimustega edetabelisse

Nagu riigikogu istungite pealispindsest vaatamisest kumama on ehk jäänud, on aktiivseim fraktsioon olnud EKRE. Nende saadikud on nelja aasta jooksul esitanud kõige rohkem küsimusi ehk 7293, pidanud kõige rohkem kõnesid ehk 1395 ja esitanud enim protseduurilisi küsimusi ehk 1114.