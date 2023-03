Keskkonnaamet alustas Kanakülas ettevalmistustöödega peegelmaja teisaldamiseks

Esmaspäeval algasid Kanakülas maja teisaldamise ettevalmistustööd, hoone tõstmine on kavandatud homseks. Vaidlus riigimaal asuva peegelmaja suhtes kehtinud esialgse õiguskaitse üle on lõppenud ning Keskkonnaametil on ehituskeeluvööndisse püstitatud peegelmaja teisaldamiseks roheline tuli.