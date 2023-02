Konkurendid süüdistavad Isamaad maksumaksja raha eest kampaania tegemises

Kui ürituse reklaamis oli kirjas, et seda korraldavad Türi noortekeskus ja Batuudiparadiis, siis kohapeal selgus, et üks pool on ka erakond Isamaa, kes tegi lasteüritusel valimiskampaaniat. Kohal olid Isamaa nimekirjas Järva- ja Viljandimaalt riigikokku kandideerivad Helir-Valdor Seeder, Ründo Mülts ja Sulo Särkinen.