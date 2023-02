Jaak Madison saadaks hea meelega Mart Helme Brüsselisse

Kallel oli ka neli aastat tagasi üllatavalt hea valimistulemus, ta sai üle 700 hääle. Eks ta esindab oma valijaid hästi. Ta on olnud nähtav. Riigikogu liikmete suurim häda on see, et pääsetakse riigikokku, kuid jäädakse sinna istuma ja ega tavaline inimene igat riigikogu liiget teagi.

Kalle on saavutanud vähemalt selle põhieesmärgi, et teda teatakse. Kas positiivselt või negatiivselt, aga see on nii kõigiga, et armastajaid pole kellelgi üleliia palju. Ta on oma rolli täitnud üpris edukalt.