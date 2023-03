Noororienteerujate Eesti meistrivõistlused osutusid medalirohkeks

Poopuu lisas, et JOKA noored on võistlustel väga edukad tänu koostööle kohalike suusaklubidega, kus on treenerite Reimo Kaasiku, Ilmar Udami ja Raido Rohi juhendamisel saadud hea suusatamise baastase, millele täienduseks on omandatud suvisel treeningperioodil piisavad orienteerumisoskused ning see tõigi Võrumaa künkliku maastiku kitsastel ja käänulistel radadel edu. „Loodetavsti jagub neil noortel püsivust pürgida ka täiskasvanute eliitklassis Eesti paremikku.”