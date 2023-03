3000 teadlase pöördumine: kogu Eesti haridussüsteem on lagunemas

„Eesti teadlaskond võtab ühiselt ja avalikult sõna, sest kahjuks annavad enamikus valimiskampaaniates tooni lihtsakoelised reaktsioonid maailma sündmustele, mitte tõsiseltvõetavad plaanid Eesti Vabariigi arendamiseks. Vaatamata sellele, et olukorra tõsiduse mõistjaid erakondades tegelikult on. Tekib tõsine hirm, et süvenev üld- ja kõrghariduse kriis, mis ohustab Eesti majandust, demokraatiat ja eestikeelse kultuuri jätkumist, jääb taaskord tahaplaanile. Teadlastena vaatame andmeid ning näeme, et midagi tuleb kiiresti ette võtta. Kõik valijad peaksid hariduskriisi lahendamist poliitikutelt nõudma,” ütles Tartu Ülikooli professor Irja Lutsar.