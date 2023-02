Ando Kiviberg: Toompeale on vaja pärisinimesi

Nii nagu paljud mu tutvuskonnas, nii näen ka mina, et Eesti riik kipub “kinni jooksma”. Mitmed tuttavad praegused tegevpoliitikud tunnistavad omavahelistes jutuajamistes ka, et asi on kohati jama, kuid vigade parandusteks millegipärast pealehakkamist või tahet ei ole suudetud leida. Minu hinnangul on meil Eestil mitu süvenevat ja tõsist probleemi, millede seast minule teeb kõige rohkem muret bürokraatia vohamine, riigivõimu kõrkus ja hoolimatu suhtumine kohalikesse kogukondadesse pealinnast kaugemal.