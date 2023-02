Riigi valmisteenistus paneb südamele, et hääletamine on salajane

Riigi valimisteenistus tuletab meelde, et hääletamine on salajane. Valimisteenistusele on saanud mitmeid päringuid hääletamissedeli pildistamise ja jagamise kohta. Selline tegevus läheb vastuollu põhiseaduses sätestatud hääletamise salajasuse põhimõttega.