Paides tegutsevad pealetükkivad tänavakaupmehed

Paide piirkonnapolitseinik Eeva Õun kinnitas, et politsei on kursis, et maakonnakeskuses on ringi liikumas ukselt-uksele köögitarvikuid müüvad kaupmehed. "Veebruaris on politsei Paidest ühe sellise teate saanud," täpsustas ta.

Õun lisas, et politseinikud teavad, et potte-panne ei pakuta inimestele mitte ainult koduuksele koputades, vaid potentsiaalsetele klientidele liginetakse ka tänaval või autoparklas. "Niisugune näost näkku müük ei ole keelatud, aga selle kauplemisstiili pealetükkiv maneer ja müüjate ootamatu lähenemine võib inimesi häirida. Samuti ei tarvitse pakutavate toodete kvaliteet olla oma hinda väärt," sõnas ta. "Õnne proovivad müüjad enamasti just eakamate inimestega. Survestatakse ja meelitatakse neid ostma tooteid, mille soetamise vastu pole inimene ise huvi üles näidanud."

Üks selliste kauplejate taktikaid on Õuna sõnul püüda võimalikke kliente kodus, kus inimene on võibolla üksi ja teda on kergem mõjutada. "Teine tavapärane võte on ligineda üksi liikuvale inimesele tänaval ja meelitada teda seal köögiriistu ostma. Kui inimene on üksi ja kohas, kus teisi liigub vähe või üldse mitte, on ta kindlasti kergemini manipuleeritav."

Eva Õun rõhutas, et tasub oma eakaid lähedasi ja naabreid selliste kaubitsejate eest hoiatada ning selgitada, et tänavalt või ukselt ostetud panni või potiga ei tule kaasa garantiid ja et nende eest küsitakse tõenäoliselt ebamõistlikult kõrget hinda. "Meeles tasub pidada sedagi, et asjade ostmine on vabatahtlik. Kellelgi ei ole kohustust osta midagi, mida ta tegelikult ei taha."

Politseinikud palusid kõigil, keda sellised müügimehed häirivad, teavitada politseid telefoninumbril 112 ja edastada nende isikukirjeldused ning autode registreerimisnumbrid.