SA Eesti Terviserajad juhataja Assar Jõepera sõnas, et “Vabariigi terviseks” üleskutsest võeti osa igast Eestimaa paigast – Narvast Pärnuni ja Kõpust Vastseliinani. “Rõõmustav on statistikast näha, et kaasa lõi hulk ettevõtteid, kes motiveerisid oma meeskondi vabadel päevadel enda tervise eest hoolitsema ja looduses liikuma. Liikumiskilomeetrid märkisid üles ka suuremad sõpruskonnad, kes üheskoos pikka nädalavahetust veetsid. Sümpaatset aktiivse liikumise eeskuju näitas ka vabariigi president Alar Karis, kes koos abikaasa Sirje Karisega võttis osa Aegviidus toimunud presidendimatkast," ütles Jõepera.