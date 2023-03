Eesti sportlikumad omavalitsused selguvad Elvas

Talimängude korraldamine on kauaaegne traditsioon, mis sai alguse 1981. aastal, kui just Elvas korraldati esimene Eesti väikelinnade talispartakiaad. Aja jooksul on väikelinnade talispartakiaadist ja seejärel linnade talimängudest saanud kaasaegsed kohalike omavalitsuste talimängud, mida Eestimaa Spordiliit Jõud korraldab igal aastal Eesti erinevates paikades.