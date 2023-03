Türil tuleb võimule opositsioon koos EKREga

Pärast 2021. aasta sügisel olnud kohalike omavalitsuste valimisi opositsiooni langenud valimisliidu Koduvald Türi liider Pipi-Liis Siemann oli optimistlik ja ütles, et juba enne neljapäevast istungit on uus võimuliit loodud ja koalitsioonileping alla kirjutatud. «Rõhutan, et see on minu arvamus. Kindlat kokkulepet veel pole,» lisas ta.