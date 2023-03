Kährikud mägra majas

Mäkrade-kährikute heanaaberlikud suhted võivad toimida seal, kus looduslikud tingimused võimaldavad mäkradel kaevata maa alla mitmekorruselise kümne või enama uruavausega mägralinnaku. Need on liivased või moreenpinnasega kõrgemad ja kuivemad kohad, kuhu põhja- ega sademevesi sisse ei valgu. Järvamaal on sobivad kohad näiteks vallseljakute nõlvad.