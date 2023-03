Vabariigi valimiskomisjon rahuldas Kalle Grünthali kaebuse

Kaebuse kohaselt keeldus jaoskonnakomisjoni esimees kaebajale näitamast ruumi asukohta, kus hoitakse eelhääletamise perioodil Paide linna valimiskomisjoni nr 1 hääletamiskaste ja valimisdokumente, ning jaoskonnakomisjoni esimehe töövihikut, kontrollimaks kas sinna on kantud kõikide turvaplommide ja -kleebiste numbrid.

Kalle Grünthal selgitas kaebuses, et soovis teada, kus hoiab jaoskonnakomisjon hääletamiskasti ja valimisdokumente eelhääletamise päevadel ja sellele järgnevatel päevadel ning kui turvaline on selles ruumis asuvate hääletamiskastide ja valimisdokumentide asukoht. Jaoskonnakomisjoni esimees selgitas, et hääletamiskaste ja valimisdokumente hoitakse samas majas, kuid ei nimetanud täpselt ruumi asukohta. Samuti ei nõustunud ta kaebajale näitama selle ruumi asukohta, põhjendades seda ajanappusega.