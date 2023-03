Looduspiltniku jäälinnuarmastus päädis raamatuga

Türil elav loodusfotograaf Aivar Andre­ esitleb täna Türi raamatukogus oma raamatut «Jäälind allikal». Selles on jäälinnust 60 pilti, millele on tekstid kirjutanud Ann Oder. Jäälindu on Andre pildistanud ja jälginud hetkest saati, kui ta kümme aastat tagasi lindu esimest korda nägi.