Vargamäel etendub eluline draama pastori poliitilisest tagakiusamisest

Teatrisuvi A. H. Tammsaare muuseumis Vargamäel on aastate jooksul pakkunud vaatamist eri maitsetele mitmetelt teatritelt ja truppidelt. Suvelavastusi on seal olnud alates 1990. aastatest, vaid mõni üksik aasta, sealhulgas eelmine, on vahele jäänud. Pilt on tehtud mõni aasta tagasi Ugala suvelavastusest «Kõrboja perenaine».

Foto: Dmitri Kotjuh