Viking Window pakkus türilastele tõelise korvpallielamuse

Juba esimene veerandaeg tõotas võrdsete heitlust, sest kumbki meeskond ei lasknud teisel domineerida ning iga korvi eest võideldi tuliselt. Murelikuks tegi aga Viking Window varumeeste pink, kus oli vaid üks mängija ja see pani juba alguses pinge peale, et eksimisvõimalusi on väga vähe ning jõudu tuleb säästa.