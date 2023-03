Rahandusministeeriumi analüüs: Järva valla finantsolukord on väga halb

Viimase kahe aasta jooksul on kohalike omavalitsuste finantsseis tuntavalt halvenenud ning osal Eesti omavalitsustel on tekkinud suuri raskusi ots otsaga kokku tulemisega. Mure on selles, et püsikulud muudkui paisuvad, aga tulubaas kipub keerulises majanduskeskkonnas kokku kuivama.