Valimisjaoskonda väisasid korrakaitsjad

Valimiskomisjoni esimehe Urmas Saluste sõnul kulges viimane valimispäev rahulikult, käijaid oli parasjagu ja kõik sujus. Mõni minut enne kella 20 astus koolimaja uksest sisse abielupaar, kel tõenäoliselt oli oma valik juba eelnevalt läbi mõeldud, sest valimissedeli kättesaamisest kuni kasti kukutamiseni kulus vaid leotud sekundid. Nemad olid ka selles jaoskonnas päeva viimased valijad. Saluste sõnul on eelmistel aastatel küll mõnikord juhtunud, et ta asutab end juba ukse lähedusse, et see kella kukkudes lukku keerata, ent siis näeb läbi klaasukse, et keegi jookseb veel ajaga võidu, et valima jõuda. Sedakorda viimase minuti valijaid uksest sisse tormamas polnud.