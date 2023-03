Parempoolsete ridades kandideerinud Aili Avi: Mind valdab tohutu tänutunne

Avi tunnistas, et ta ei oska oma häältesaaki eriti võrrelda, sest ei tea, palju on riigikogu valimistel esimest korda kandideerinud inimesed tavaliselt kogunud. "Küll aga on minu sees suur tänutunne oma valijate vastu. Minu suur lugupidamine," sõnas ta. "Viimaste kohalike omavalitsuste valimistega võrreldes on toimunud neljakordne kasv. 195 häält on väga suur number, seda enam, et oma valimisringkonnas ma erilist kampaaniat ei teinud ja siinses piirkonnas oli valida paljude tublide kandidaatide seas."