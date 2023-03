Ringkonnas kolmanda ja järvalastest parim tulemus on Ründo Mültsil 533 häälega. Mülts ütles, et selline häältesaak oli talle meeldiv üllatus. "Elu esimeste valimiste kohta on see soliidne tulemus, kuid nii nagu olen varemgi öelnud, siis minule olnuks iga tulemus võit," lausus ta.