Öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab lund. Puhub läänekaare tuul 2-8, enne keskööd Liivi lahel puhanguti kuni 13 m/s, varahommikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Külma on 3-9, paiguti 12 kraadi.