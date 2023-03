Enamik riigikogu liikmeid suutis kohta hoida

Jaak Madison andis juba enne valimisi teada, et kui Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) koalitsiooni ei pääse, siis jätkab tema tööd Euroopa Parlamendis. Suure tõenäosusega jääbki EKRE riigikogus opositsiooni, mis tähendab seda, et Madisoni­ asenduliikmena läheb riigikokku Kalle Grünthal.

Praeguse seisuga on riigikogust välja jäänud ka keskerakondlane Kersti Sarapuu, kes on aga Keskerakonna üleeestilises asendusliikmete nimekirjas esimene. Kui riigikokku pääsenud Tallinna linnajuhid oma kohast Toompeal loobuvad, siis on Kersti Sarapuul võimalus riigikogus tööd jätkata.